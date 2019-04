Meta, partono misure nuove per incentivare imprenditoria giovanile

Nuove misure per incentivare l’imprenditoria giovanile a Meta. E’ stato lo stesso sindaco Giuseppe Tito ad annunciare la cosa. Nella proposta si legge:

Premesso che il nostro Paese sta vivendo un periodo di grave crisi occupazionale che interessa soprattutto i giovani che non riescono a trovare lavoro e quindi anche a progettare la formazione di una famiglia;

che già per il precedente triennio sono state adottate misure da questo Comune per favorire

l’imprenditoria giovanile;

Quest’amministrazione ha a cuore il benessere e la serenità dei giovani per garantire loro un futuro migliore e quindi si è ritenuto di dover incentivare in tal senso l’imprenditoria giovanile anche per il triennio 2019/2021

mettendo in atto azioni che aiutino i giovani interessati ad iniziare un’attività produttiva. Ecco perché è stato deciso quanto segue:

incentivare l’imprenditoria giovanile per i giovani della fascia di età compresa fra i 18 e i 35 anni dall’anno 2019 e per un periodo complessivo di tre anni — 2019/2021 per un massimo di n. 1°) richieste seguendo lo stretto ondine cronologico – con le seguenti misure:

Esenzione della tassa sui rifiuti sul locale/i in cui viene aperta € svolta l’attività produttiva;

Contributo annuo di €.2.400,00 al canone di fino del locale/i in cui viene aperta e svolta l’attività produttiva previa presentazione di contratto di locazione regolarmente registrato.