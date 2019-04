Meta: Oggi grande riapertura della Pasticceria Brillante. Anna ha avuto la sua rivincita dal Paradiso!

Meta. Buone notizie per lo staff della Pasticceria Brillante, che stamattina riapre al pubblico la sua attività in Via Tommaso Astarita. Dopo mesi di stop, il sindaco Peppe Tito ha risolto la situazione con un permesso provvisorio.

La pasticceria ha riaperto le porte questa mattina e seguiranno gli stessi orari di un tempo. Una bella rivincita in onore di Anna, che sta sicuramente vegliando i suoi figli dal Paradiso.

Tanta gioia e tanti commenti dei metesi e non solo, per la riapertura della nota pasticceria di Meta, annunciata ieri mattina sulla loro pagina facebook.

“Complimenti, finalmente la vostra mamma potrà riposare in pace. In bocca al lupo e che siate più forti di prima in suo onore!” questo è il commento di una donna che più ci ha colpiti.

Buon lavoro a tutti voi ed in bocca al lupo da tutto lo staff di Positanonews!