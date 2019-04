Meta, lidi balneari: ok al rinnovo delle agevolazioni per i residenti

La Giunta Comunale di Meta ha approvato il rinnovo delle agevolazioni riservate ai residenti per quanto riguarda gli stabilimenti balneari del territorio. Si tratta del terzo anno consecutivo: i residenti potranno beneficiare di una riduzione del 50 per cento dei costi giornalieri da sostenere per l’accesso e per la fruizione dei servizi negli lidi balneari presenti sul territorio comunale. E’ stato, inoltre, conferito al responsabile del competente ufficio comunale il mandato per la stipula della convenzione con la società che riunisce gli operatori balneari di Metà.

Questo il messaggio del sindaco Giuseppe Tito:

“Per il terzo anno consecutivo i metesi potranno accedere agli stabilimenti balneari e usufruire dei relativi servizi pagando la metà. La giunta comunale ha dato l’ok al rinnovo delle agevolazioni riservate ai bagnanti residenti nel nostro paese: un invito a godersi il mare e l’ospitalità che solo a Meta si possono trovare. Rinnoviamo queste agevolazioni che, nate con l’intento di sostenere i residenti tormentati dalla crisi economica, oggi rappresentano anche un invito a godere il mare e l’ospitalità per i quali il nostro paese è apprezzato in Italia e nel mondo. Giuseppe Tito, sindaco del popolo”.