Meta, lavori condotta idrica rinviati al giorno 16 per le processioni pasquali

Non si terranno più il giorno 15 aprile ma il giorno 16 i lavori alla condotta idrica da parte della Gori a Meta. Questo l’annuncio poco fa del sindaco Giuseppe Tito. La motivazione risiede nelle processioni tradizionali pasquali del paese. Ecco il messaggio completo:

“In considerazione dell’importanza delle nostre tradizionali processioni legate alla Santa Pasqua si comunica che si è provveduto a richiedere a Gori s.p.a. il rinvio dei lavori previsti per il giorno 15 aprile che avrebbero causato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua.Si specifica che l’interruzione della fornitura è prevista per martedì 16 aprile p.v.Giuseppe Tito Sindaco del Popolo”.

Tutto rinviato, quindi.

Ricordiamo quali sono le strade interessate:

Piazza Madonna del Lauro, traversa di via Vittorio Veneto, via Alimuri, via Ponte Vecchio, via Santa Lucia, via Scarpati, vicolo Casa Miccio, via Mariano Ruggiero, via Rivolo, vicolo I Scarpati, via Antonio Caruso, via Francesco Caracciolo, piazza dell’Ascensione, via Camaldoli, via Olmo, via Meta, vicolo II Scarpati, vico Cacace, piazza Scarpati, traversa I di piazza Vittorio Veneto, violetto Madonna delle Grazie, via Carrese, via del Salvatore, via Gradelle, via Sebastiano Enrico De Martino, via Cesine, via Vocale, vicolo Bosco, via Casa Iaccarino, via Angelo Cosenza, piazza Ruggiero Salvatore, vicolo San Cristoforo, via Cristoforo Colombo, gradoni Alimuri, via Olivari, vicolo I di Santo Stefano, largo Stella Maris, traversa di via Alberi, vicolo Carletta, corso Italia, via Santo Stefano, via Casa Lauro, vicolo III di via Sabto Stefano, via San Cristoforo, via Cassari, via Guglielmo Marconi, traversa I di via Alimuri, vicolo Casciulli, via Geremia Porzio, violetto del Mulino, via Casa Miccio, via Casa Starita, via Gradoni dei Pescatori, via Flavio Gioia, via del Lauro, strada statale 145, vicolo II di via Santo Stefano, via Eduardo De Martino, via Municipio, via Mamma, via Ruggiero, via dei Pescatori, piazza Vittorio Veneto, vico Ruggiero, traversa II di piazza Vittorio Veneto, via Cavottole e via Nuova Alberi.