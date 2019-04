Meta: Janus River ospite del sindaco del popolo Peppe Tito

In questa giornata di pioggia, Janus River ha deciso di fare tappa a Meta, ospite questa volta del sindaco del popolo Peppe Tito.

Janus, l’uomo famoso in tutto il mondo per aver girato gran parte dei continenti a bordo della sua bicicletta, dopo le diverse tappe in Costiera Amalfitana, dove ha incontrato il sindaco di Minori Andrea Reale e il sindaco di Positano Michele De Lucia, decide di far tappa in Penisola prima di proseguire il suo viaggio in giro per il mondo.

In un precedente articolo, abbiamo raccontato la sua storia, di come vive le sue giornate da 18-19 anni e di come all’età di 81 anni Janus abbia ancora tanta voglia di continuare a viaggiare in sella alla sua compagna di avventure più fidata.

Il suo viaggio cominciò il 31 dicembre 1999, quando all’età di 63 anni decise di voler cambiare vita. Da quel giorno, ogni giorno viaggia in sella alla sua bici. Ha girato l’Africa, l’America e ora è tornato in quella che considera la sua terra natale: L’Italia. Percorre ogni giorno circa 20 chilometri al giorno per non sforzarsi troppo e viene ospitato sempre da tanti alberghi e tanti sindaci in tanti paesi diversi. Ha dichiarato di riuscire a vivere con 3 euro al giorno e per telefonare, con le promozioni di adesso, utilizza si suoi due cellulari, anche loroimportantissimi nei suoi viaggi. Il suo obiettivo è quello di arrivare in Cina per il 2028.

Ancora una volta buon viaggio Janus, a presto!