Meta, da Ferrandino alla Amato gli Stati Generali del PD per Tito il 7 maggio

Meta. Peppe Tito presenta la sua lista in grande stile al Meta Mare.Il 7 maggio sera lo farà con gli Stati Generali del PD in Campania. Arriva l’Europarlamentare Josi ferrandino, l’onorevoke Raffaele Topo, l’assessore regionale Lucia Firtini e la consigliera regionale Enza Amato oltre a Giuseppe Jossa capogruppo Città Metropolitana di Napoli. Un segnale forte. Le liste sono tre, 1 Coccurullo, 2 Tito, 3 Luciano. Per Tito lo stesso posto di 4 anni fa quando vinse le elezioni