Meta: Durante il ponte di Pasqua visite pediatriche al poliambulatorio, un nuovo progetto sperimentale della Regione Campania

Per iniziativa della Regione Campania, nel periodo 20 APRILE-1 MAGGIO, in via sperimentale, i Pediatri di Famiglia saranno sostituiti da un servizio di CONSULENZA PEDIATRICA.

Pediatri a disposizione per garantire la consulenza specialistica durante il periodo delle feste. Il Cosped nasce dalla collaborazione tra il Comitato regionale per la pediatria, i sindacati di categoria e l’unita operativa materno infantile della direzione regionale per la Tutela della Salute e mira ad affrontare i periodi di particolare incidenza epidemica stagionale della sindrome influenzale, durante i quali si riscontrano aumenti delle visite pediatriche ospedaliere in luogo di quelle territoriali.

Per la realizzazione del progetto destinato ai soggetti minori di 16 anni sono stati chiamati a partecipare i pediatri di libera scelta convenzionati e quelli inseriti nella graduatoria regionale per la pediatria di libera scelta e i medici specialisti in pediatria pur non inclusi in graduatoria.

Quest’aumento di attività ospedaliera limita l’operatività dei presidi e determina molto spesso una significativa quota di prestazioni inappropriate a danno di quelle urgenti e necessarie, nonché l’esposizione dei piccoli pazienti a potenziali rischi di infezioni ospedaliere del tutto evitabili.

II progetto Cosped nasce per tutelare i bambini durante i giorni festivi e pre-festivi tra il 20 aprile ed il primo maggio, che coincide con le festività pasquali e i ponti del 25 aprile e del primo maggio, durante le quali si stima sia parzialmente scoperta l’assistenza territoriale pediatrica.

I genitori potranno portare in caso di necessità i propri bambini a visita presso il Poliambulatorio di Meta, in via del Lauro 66,

nei seguenti orari:

Sabato 20 aprile, ore 8-20

Domenica 21 aprile, ore 8-20

Lunedì 22 aprile, ore 8-20

Mercoledì 24 aprile, ore 8-20

Giovedì 25 aprile, ore 8-20

Sabato 27 aprile, ore 8-20

Domenica 28 aprile, ore 8-20

Martedì 30 aprile, ore 8-20

Mercoledì 1 maggio, ore 8-20