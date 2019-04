Meta. Domani si presenta la lista del M5S per Lusciano la senatrice La Mura e si parla di bandiera blu

Meta. Ad aprire le danze della presentazione delle liste il Movimento Cinque Stelle che domani mattina primo maggio , alle 10 e 30, presso lo stabilimento balneare Resegone, presenterà i propri candidati.

Oltre al professor Domenico Lusciano, che corre per la carica di Sindaco, all’evento parteciperanno: la senatrice Virginia La Mura, il Presidente della Commissione cultura della Camera dei Deputati Luigi Gallo, e l’onorevole Carmen Di Lauro.

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sullo stato di salute del mare, per chi non lo sapesse Virginia La Mura è stata un riferimento per la FEE e le Bandiere Blu a Positano e Massa Lubrense, le prime in Penisola Sorrentina .

Ora il Movimento Cinque Stelle dopo aver avuto rappresentati a Piano di Sorrento e Sant’Agnello ci prova con Meta e, l’anno prossimo, a Massa.