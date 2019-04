Anteprima . Meta , colpo di scena per le elezioni. Il geometra Antonino Russo sarebbe incompatibile. Continuna fibrillazione a Meta, l’unico comune al voto sulla costa di Sorrento. Le prime mosse al sindaco uscente Peppe Tito che sta giocando, da juventino storico quale è , alla campagna acquisti.

ULTIMA ENTRATA ANTICIPATA DA POSITANONEWS , LA CAMPAGNA ACQUISTI DI TITO

L’ultimo Graziano Maresca, che, come ha rivelato in anteprima video Positanonews, dovrebbe essere un assessore tecnico o comunque avere un ruolo politico. Ovviamente ora siamo in campagna elettorale, impossibile che i compagni di strada non abbiano i loro posti e progressioni per la fedeltà dimostrata, ci sembra ovvio.

E COSA FANNO I CANDIDATI AVVERSARI?

Fra i candidati avversari Tony Cuccurullo del PD, il partito di Tito guidato ora da Paolo Trapani, praticamente il suo ex partito e il suo ex sindaco sono i suoi principali avversari. Intanto si aspetta l’eventuale certificazione della lista del Movimento Cinque Stelle.

COSA SUCCEDE COL GEOMETRA ANTONINO RUSSO

Esce fuori che il geometra Antonino Russo, possibile candidato sindaco o in una lista , potrebbe trovarsi in una situazione di incompatibilità per un ricorso al TAR , Tribunale Amministrativo della Regione Campania sede di Napoli , notificato il 22 novembre 2016 con l’avvocato Francesco Saverio Esposito avverso il rigetto di un condono di un vano cucina nella sua abitazione. Russo è difeso dagli avvocati Salvatore Prisco e Domenicantonio Siniscalchi . Una situazione che già gli avversari politici potrebbero voler sollevare..