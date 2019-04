Meta. Chiuso tratto della Meta-Amalfi per lavori di asfaltatura, traffico in tilt

Meta. Da Questa mattina è chiuso un tratto della Via Meta-Amalfi, nei pressi delle case dei terremotati, per permettere l’esecuzione di lavori di asfaltatura. Notevoli i disagi per gli automobilisti che devono raggiungere Meta o Vico Equense. Gli autobus proveniente da Positano vengono dirottati su Via Cavone e, quindi, sul Corso Italia, mentre le auto provenienti da Via Tommaso Astarita vengono indirizzate verso Via Ponte Orazio creando delle lunghe file già a partire da Piano di Sorrento. Inoltre, a peggiorare la situazione, la presenza di macchine parcheggiate in doppia fila sul Corso Italia a Meta poco dopo il ponte Orazio con la creazione di blocchi ed intralci. Un pomeriggio che si preannuncia difficile per chi si sposta in macchina considerando che tra poco a Meta alcune strade cominceranno ad essere interdette al transito veicolare per la Rappresentazione Storica di questa sera. E l’inizio di una settima di Passione non solo dal punto di vista religioso ma anche per la viabilità.