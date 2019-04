Meta, caos e traffico per camion in panne

Mattinata trafficata in Penisola Sorrentina. Un camion in panne ha creato un ingorgo di veicoli che procedevano in direzione Napoli, all’uscita di Meta. Il mezzo stazionava a circa 500 metri dalla Basilica di Santa Maria del Lauro, ostruendo il traffico sulla Statale Sorrentina. Problemi di viabilità si sono segnalati anche dalla direzione opposta da Punta Scutari. Tra Massa Lubrense e Sorrento sono giunte notizie di congestionamenti e disagi per gli automobilisti già dalle otto di questa mattina, con l’indicazione di procedere attraverso i Colli San Pietro.