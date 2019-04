Meta: Annullata la sospensione dell’acqua

Annullata la sospensione dell’acqua prevista a Meta per martedì 16 aprile dalle 15.00 alle 03.00 del giorno successivo.

Inizialmente la sospensione era prevista per il 15 aprile, lunedì, ma il sindaco Giuseppe Tito, in vista della Via della Croce, ha chiesto il rinvio del lavori al giorno successivo.

Questa sospensione ha portato non poche lamentale sia dai privati che dai titolerai delle attività per orari poco comodi, chiedendo il rinvio.

Richieste accolte dalla Gori che rende noto di aver annullato la sospensione idrica nel Comune di Meta, posticipando i previsti interventi sulla rete dell’acqua potabile.

Nei prossimi giorni nuova comunicazione per sapere quando sarà prevista la sospensione dell’erogazione idrica.