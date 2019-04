Meghan Markle in dolce attesa , ma senza le tradizioni regali

Meghan Markle e il Principe Harry stanno per dare il benvenuto al loro primo figlio e proprio oggi i bookmaker britannici hanno stimato che, con ogni probabilità, il bimbo o la bimba arriverà già durante questa settimana. Così, almeno, riporta il giornale inglese The Sun. Mentre in precedenza si pensava che il nuovo arrivato (o arrivata) potesse condividere il compleanno con la Regina il 21 aprile (lei compirà 92 anni), ora sembra più probabile che potremmo ricevere la lieta notizia prima di domenica.

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra si sono finalmente trasferiti a Frogmore Cottage: Baby Sussex – come lo chiamano i giornali britannici – è in arrivo. Ma le scelte della duchessa, in rottura con la tradizione, continuano a far discutere dentro e fuori Palazzo. L’ultimo capriccio? L’ex attrice snobba i ginecologi reali, gratuiti, e sceglie il suo team medico con a capo una donna. Una scelta che potrebbe costare migliaia di sterline