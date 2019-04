Massa Lubrense. Dopo vicenda Valentina Casa, una mamma chiede aiuto per la figlia

riceviamo e pubblichiamo Massa Lubrense. La signora M.C. segnala che i figli di Valentina Casa vivevano già una situazione di disagio, mal curati, evidente , ed i servizi sociali invece di intervenire in quella situazione sono intervenuti con lei mettendogli i figli in casa famiglia solo perché ha segnalato che il marito era violento , e vorrebbe essere aiutata e che la figlia 16enne, che la cerca e la vorrebbe, ritornasse con lei . A Sorrento e in Penisola Sorrentina ci sono tanti casi nascosti di disagio sociale, ora, per quanto riguarda Massa, il sindaco Balduccelli ci ha riferito che nessuno ha mai coinvolto i servizi sociali con nessuna denuncia, anche se in tanti sapevano dei disagi della famiglia Casa, mentre di questo allontanamento della figlia dalla mamma solo perchè questa avrebbe segnalato i problemi con l’ex marito ci limitiamo a riportare quanto riferito. Sono vicende strazianti e speriamo che la mamma si ricongiunga con la figlia, ricordiamo che la difesa legale si può ottenere anche col gratuito patrocinio per i non abbienti.