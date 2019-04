Massa Lubrense: Tutto pronto per il matrimonio di Antonio Donnarumma e Stefania De Val

Tutto è pronto per il matrimonio dell’anno qui in Penisola Sorrentina. E già: dopo il matrimonio di Veronica Maya alla Marina di Cassano a Piano di Sorrento, presto sposi Antonio Donnarumma, secondo portiere del Milan, fratello di Gigi Donnarumma (il primo portiere sia del Milan che della Nazionale), e la sua compagna di vita Stefania De Val, con la quale ha avuto un bel maschietto lo scorso anno, Mattia.

Si sposeranno il 15 giugno nella ex Cattedrale di Santa Maria delle Grazie a Massa Lubrense.

La proposta, arrivata il 10 giugno scorso, è stata fatta davanti agli ospiti del battesimo del piccolo Mattia. Un’emozione unica per i neo genitori e per gli ospiti, che hanno esultato la bellissima proposta di Donnarumma come un goal al 89°.

Insomma, presto la Penisola sarà invasa dai Vips, soprattutto dai compagni di squadra di Gigi ed Antonio.

Gigi si farà anche lui un pensierino sullo sposare la sua bellissima Alessia, visto che la notizia iniziale si concentrava su di loro? Chissà… Magari le chiederà la sua mano in occasione del matrimonio del fratello… Tutto può essere. Per il momento prepariamoci. Auguri e a presto!