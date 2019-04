Massa Lubrense, piange “nonna” Vittoria Sannino . Ecco il ricordo di Lello Acone

Ciao Vittoria cara mamma e nonna.

Non avrei mai pensato di riprendere gli aggiornamenti di queste pagine con il dare un ultimo saluto ad una nostra cara concittadina, amata moglie, mamma e nonna Vittoria Sannino ormai lassù dove non esiste dolore dopo un’intera vita dedicata alla famiglia ed al lavoro, pass necessario per trovar spalancate al Suo arrivo le porte del Paradiso.

Stamattina, infatti, mi ha raggiunto la notizia della Sua nascita al cielo ed allora da queste pagine, stasera un po’ più tristi, la partecipazione mia, della mia famiglia e dei miei Visitatori al grande dolore che ha colpito le famiglie Gargiulo e Sannino di Massa per la improvvisa, e forse per questo più dolorosa per chi La piange, perdita della cara Vittoria in particolare alle amate figlie, amiche da sempre Maria Grazia ed Antonella, agli adorati generi Antonio e Luigi, ai fratelli Dino, Luisa e Rita ed ai nipoti tutti e per Vittoria, sempre sorridente che La incontravo spesso sottobraccio al marito in piazza a Massa, nel pezzo della mia gioventù che mi è tornato in mente mentre scrivevo queste poche righe, stasera la nostra prima preghiera.