Massa Lubrense, lavori di messa in sicurezza: una rete paramassi sulla provinciale per Sorrento

I lavori di messa in sicurezza proseguono senza tregua sul costone che sovrasta via Partenope. La bonifica sta avvenendo sulla Strada Provinciale 7 che collega Massa Lubrense a Sorrento. La trafficata arteria è soggetta a regime di senso unico alternato dallo scorso 23 febbraio, a causa di uno smottamento provocato dal maltempo, che ha determinato il distacco dalla parete rocciosa, con grossi massi che hanno invaso la carreggiata.

Gli operai incaricati dalla Città Metropolitana, hanno proceduto nei giorni scorsi con la potatura delle piante, rimozione di arbusti e rovi, prima di operare con il disgaggio di pietre pericolanti. Una rete paramassi sarà sistemata sulla parete rocciosa che sovrasta la Provinciale in via Partenope, per garantire l’incolumità dei veicoli che vi transitano e prevenire nuovi smottamenti. I lavori dovrebbero concludersi a giorni, prima della riapertura dell’intera strada.