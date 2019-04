Massa Lubrense, l’appello di Lello Acone: “Basta parcheggio selvaggio alla Torca. Non facciamo scocciare la Sita”

Un appello lanciato a mezzo social e tramite il suo sito web ufficiale per cercare di richiamare l’attenzione degli abitanti di Torca, frazione di Massa Lubrense. Il consigliere comunale Lello Acone ha voluto chiedere chiaramente agli abitanti della frazione di Torca di evitare di parcheggiare in modo non congruo, altrimenti la SITA potrebbe anche non effettuare più il servizio nella zona in questione.

Questo il messaggio lanciato:

“Non Facciamo scocciare la Sita.

Di certo saprete tutti, e mi rivolgo in particolare ai miei amici di Torca, che la Sita ha restituito la corsa che da Sorrento arriva alle 21 e 45 a Torca e che porta sempre alcuni nostri concittadini a casa dopo una giornata di lavoro o di studio ma al contempo gli autisti trovano difficoltà una volta arrivati in Piazza a fare manovra per tornare indietro causa la sosta selvaggia di auto e suv in piazza.

Vi chiedo la cortesia di sostare in modo da non intralciare il passaggio degli autobus che per raggiungere Torca sono già costretti a subire il calvario di tante auto selvaggiamente sostate da Sant’Agata a Torca e non facciamo in modo che mettano in atto la minaccia ventilata di non scendere più nella nostra frazione per motivi di viabilità.

Io, come l’anno scorso, farò ancora presente questo disagio di autusti e pendolari a Vigili e Sindaco chiedendo di far passare nella nostra piazza i Vigili che prestano servizio a Sant’Agata prima della fine del turno di lavoro perchè lo sapete ci sta anche tanta tolleranza e si cerca di andare incontro a tutti ma non si può fregarsene delle esigenze di chi lavora e presta un pubblico servizio”.