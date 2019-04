E’ sempre un piacere tornare alla Fattoria Terranova a Massa Lubrense. Un posto che sorge, in posizione dominante, nel cuore della terra delle sirene, tra le colline di Sant’Agata Sui Due Golfi, a Massa Lubrense, nel cuore paesaggistico – ambientale della Penisola Sorrentina, a soli nove chilometri da Sorrento.

Affacciata sul Golfo di Napoli e su quello di Salerno è circondata da una rigogliosa vegetazione, caratterizzata da uliveti, vigneti e agrumeti. L’azienda propone ai suoi visitatori una vasta gamma di prodotti tipici locali: dal vino all’olio extravergine d’oliva, dalle gustose marmellate al notissimo Limoncello, fiore all’occhiello di questa terra, dai classici rosoli alle erbe aromatiche, dai sottolio ai prodotti agricoli di stagione. Prodotti biologici coltivati con amore dai fratelli Luigi e Rossella Ruoppo. Tanti gli animali presenti, dalle galline ai conigli e tante le piante aromatiche…

di 10 Galleria fotografica Massa Lubrense, Fattoria Terranova









E’ situata in uno dei posti più strategici per raggiungere velocemente le principali località turistiche della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana: infatti la Fattoria offre ai propri visitatori l’opportunità di effettuare visite in brevissimo tempo verso le vicine e più note località turistiche, tra cui Sorrento, Massa Lubrense, Capri, Ischia, Procida, Pompei, Napoli, e l’incantevole costiera amalfitana, tra cui la splendida Positano, Praiano, la storica Amalfi, Vietri sul Mare e Salerno.

Un posto che in breve tempo si è affermato come uno dei migliori agriturismi della Regione e che ha ottenuto tantissimi riconoscimenti a livello Nazionale. Assolutamente da provare.