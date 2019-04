Massa Lubrense: Domani su Rai Uno “Storie italiane” parlerà dell’omicidio del piccolo Giuseppe Dorice

Cardito, Massa Lubrense. La storia che ha shoccato tutti qui in Penisola Sorrentina, domani sarà raccontata su Rai Uno nel programma di Eleonora Daniele, Storie Italiane.

La vicenda dell’omicidio a Cardito del piccolo Giuseppe dello scorso gennaio, ha toccato i cuori di tutti i cittadini di Massa Lubrense, dove precedentemente viveva insieme alla nonna, ma anche di tutta la Penisola Sorrentina, anzi italiana.

Valentina Casa, sua madre, è stata arrestata la scorsa settimana con l’accusa di complice dell’omicidio del piccolo e del massacro della sorellina, ancora terrorizzata dalla vicenda. L’altra sorellina, la più piccola, si trova in casa famiglia e presto sarà raggiunta anche dalla maggiore.

Tony, il compagno di Casa, è stato arrestato poco dopo l’omicidio del piccolo, l’aggravante è stato il motivo dell’omicidio: “Aveva distrutto il letto nuovo!”

Per i bambini non fu il primo caso di violenza subita dal compagno della madre e l’accusa per Valentina è stata proprio questa: aver fatto omissione di soccorso, guardando il compagno picchiare i propri figli senza reagire e senza chiamare le autorità competenti, anzi nascondendo le prove e cercando di rimarginare le ferite dei bambini da sola.

La troupe di Rai è arrivata a Massa Lubrense in compagnia di Positanonews per cercare di raccontare la vicenda e di sentire i parenti di Valetina Casa sull’arresto.

Il fratello di Casa non ha accolto con piacere la giornalista Rai, rifiutando un’intervista e cacciando in malo modo lei ed il cameraman: l’uomo sosteneva che la sorella era stressata e sotto choc quanto i figli, che non si era resa conto delle atrocità che il compagno faceva loro e che amava i propri figli, ritenendo ingiusto il suo arresto.

Tutto questo domani alle ore 10.00 su Rai Uno.