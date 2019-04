Massa Lubrense. Il Comune assume cinque nuovi vigili stagionali per il progetto “Spiagge sicure”

Massa Lubrense. Si avvicina la bella stagione ed aumenta il numero di turisti e di bagnanti nelle principali spiagge. Si rende, quindi, necessario garantire un elevato livello di sicurezza e per tale motivo la Giunta Comunale, guidata dal sindaco Lorenzo Balducelli, ha deciso per l’assunzione di cinque vigili stagionali, approvando il progetto messo a punto dal comandante della Polizia Locale Rossella Russo. I nuovi cinque agenti di polizia municipale avranno il compito di presidiare Marina di Puolo, Marina della Lobra e Marina del Cantone e saranno in servizio nel periodo tra il 15 giugno e fino al 15 settembre. Per le nuove assunzioni il Comune di Massa Lubrense ha attinto a buona parte dei 42.000 euro assegnati dal Ministero dell’Interno per il progetto “Spiagge sicure”, che prevede la prevenzione ed il contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti. Infatti, per l’assunzione dei cinque agenti, saranno utilizzati circa 38.000 euro. Si tratta di un grande aiuto per l’organico della Polizia Municipale del comune della penisola sorrentina che, attualmente, ha al suo attivo 15 agenti oltre il comandante ed il vice. Inoltre, nel mese di agosto quattro degli agenti attualmente in servizio andranno in pensione in base alla famosa “Quota 100”. Con la cifra rimanente dei fondi concessi dal Ministero verranno realizzati dei cartelloni che saranno collocati nelle aree maggiormente interessate dall’abusivismo commerciale grazie ai quali i clienti delle strutture ricettive verranno informati sulle conseguenze derivanti dall’acquisto di merce contraffatta. Sarà, inoltre, acquistata una telecamera ed un dispositivo elettronico per l’acquisizione di immagini che possano aiutare a risalire all’identità di eventuali trasgressori.