Massa Lubrense. Apertura di aree di parcheggio per il periodo estivo, tariffe agevolate per i residenti

Massa Lubrense. Il primo cittadino Lorenzo Balducelli ha emesso un’ordinanza finalizzata al miglioramento del traffico in vista del periodo estivo grazie all’apertura di aree di sosta a carattere stagionale. Si prevede, quindi, l’individuazione di spazi idonei ad essere adibiti a parcheggio esclusivamente nel periodo compreso tra il 26 aprile ed il 6 ottobre 2019, coprendo in tal modo il periodo di maggior afflusso nella città della penisola sorrentina. La polizia municipale provvederà ad attestare se le aree prescelte siano idonee ad essere trasformate in zone di parcheggio sempre nel rispetto dello stato dei luoghi e dell’ambiente. Sarà compito dell’ufficio Demanio del Comune rilasciare le autorizzazioni necessarie all’apertura dei parcheggi. Sono previste, inoltre, delle agevolazioni per i residenti:

Tariffa oraria di 1,50 euro nel periodo dal 28 aprile al 30 settembre 2019;

Tariffa giornaliera di 5 euro per i mesi di giugno e settembre (ad eccezione del sabato e della domenica);

Tariffa giornaliera di 7 euro per il mese di luglio (ad eccezione del sabato e della domenica);

Tariffa giornaliera di 8 euro per il mese di agosto (ad eccezione del sabato e della domenica).