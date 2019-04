Massa Lubrense. All’età di 86 anni ci lascia Michela Gargiulo, vedova Giustiniani

Massa Lubrense. E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Michela Gargiulo, vedova Giustiniani. Era terziaria francescana ed aveva 86 anni. Ne danno il triste annuncio i figli Lorenzo e Michele (presidente del Parco Marino), le nuore Tiziana e Giusy, i nipoti Luca, Giorgia, Michela e Giovanni, la sorella, i fratelli e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinta in Via Cristoforo Colombo n. 101, alle ore 15.30 di domani sabato 12 aprile per il Santuario di Maria SS. Della Lobra dove sarà officiato il rito funebre. La redazione esprime la propria vicinanza ed il proprio cordoglio alla famiglia in questo momento di profondo dolore