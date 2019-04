Maltempo in Costa d’Amalfi, rinviate le processioni religiose

Il maltempo non solo ha funestato con mareggiate la Costiera Amalfitana e “bagnato” il rientro dei villeggianti a Pasquetta, ma ha anche interrotto le celebrazioni religiose programmate per questo Lunedì in Albis. Le avverse condizioni meteorologiche hanno difatti costretto al rinvio le processioni religiose in programma: la Pubblica Assistenza “I Colibrì” ha infatti avvisato che non si sono più tenute le processioni di San Vincenzo Ferreri a Corsano di Tramonti e la Madonna della Libera in Maiori. La tradizionale processione a Corsano è rinviata a domani alle ore 17, mentre a Maiori l’evento religioso si terrà sabato alle ore 20.