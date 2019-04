Il male arriva lentamente di Gaspare Apicelle

Riceviamo e pubblichiamo da Gaspare Apicella.

Basta! Siamo stufi di vivere con la mascherina al viso per proteggerci dai fumi nocivi al massimo del traffico che, dalle ore 7 del mattino, incessantemente interessa Minori con tutti i problemi connessi.

Senza dimenticare la fuga che molti turisti mettono in atto dopo mezza giornata di soggiorno.

Abbiate compassione di noi poveri derelitti minoresi che abitiamo tra via Roma e Torre Paradiso( mai nome più azzeccato vista la fine vicina.)

Lasciateci vivere ancora un po’ E non mandateci per cure urgenti ai reparti di psicologia, perché l’Onnipresente ci guardo e Vi guarda, giudicandoVi non positivamente.