Maiori, servizio interno sospeso dalla Sita. Lasciato il deposito al Demanio

La Sita Sud sospende il servizio interno di trasporto pubblico a Maiori. Le zone di Vecite e Ponteprimario da poco più di una settimana non sono più servite e questo ha prodotto del malcontento nelle zone alte. La sospensione sarebbe dovuta dalla carenza dagli automezzi, il vecchio Man è stato dirottato sulla tratta Amalfi-Ravello per sostituire un bus danneggiato.

Il deposito in località Demanio è stato intanto lasciato dall’azienda: l’area adibita alla sosta dei mezzi non godeva dei parametri normativi richiesti. La Sita infatti attendeva la realizzazione di un terminal attrezzato per il rifornimento e con officina e autolavaggio, ma alla fine del 2018 ci sono state notevoli frizioni proprio all’interno dell’amministrazione di Antonio Capone su questo punto.

Nell’ultimo anno gli attriti non sono mancati nemmeno con l’azienda di trasporto pubblico, molto spesso costretta ad adeguarsi alle ordinanze del Comune di Maiori, dalla querelle della “fermata” al Bar Oriente alla ZTL per i mezzi inquinanti, che andava ad inizialmente intaccava soprattutto il parco mezzi della Sita, un provvedimento che poi si risolse positivamente per buona pace dei viaggiatori.