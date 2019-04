Maiori, ricoverata con eliambulanza 77enne con aritmia cardiaca ed embolia polmonare

Questa mattina una 77enne di Maiori è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso di Castiglione, a causa di problemi cardiocircolatori e respiratori. L’anziana donna ha raggiunto il nosocomio della Costiera Amalfitana intorno alle 9, dove è stata presa in cura dal cardiologo di turno: l’equipe medica ha riscontrato un’aritmia cardiaca, insieme ad un’embolia polmonare rilevata grazie ad indagini attraverso tac con mezzo di contrasto. La donna è stata quindi trasferita per direttissima al Porto di Maiori, per essere tradotta a bordo di un’eliambulanza all’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno: attualmente sembra che le sue condizioni siano stabili.