Maiori: Nonostante il ticket viene multato. Autista di Tramonti decide di pagare ugualmente la multa

Una storia bizzarra e triste allo stesso tempo. Protagonista della vicenda un uomo di Tramonti.

Si trovava in via Orti, al centro di Maiori. Aveva parcheggiato sulle “strisce blu” e pagato 2 euro di ticket per sostare lì due ore, nello specifico dalle 10.03 alle 12.03 .

Al suo ritorno, nonostante il ticket era stato esposto sull’abitacolo dell’auto, il povero uomo si ritrova un verbale da 26 euro in bella mostra sul parabrezza.

Il verbale cita l’orario 11.12, un orario per la quale il parcheggio era ancora garantito dal pagamento del biglietto.

L’uomo si è recato presso il Comando della Polizia Locale di Maiori per chiedere le dovute spiegazioni e soprattutto l’annullamento del verbale con la prova del ticket.

Gli agenti hanno suggerito di seguire la prassi: il ricorso al Prefetto di Salerno.

L’uomo però, considerando il ricorso molto più costoso del pagamento effettivo della multa, ha deciso di pagare la multa, approfittando dello sconto del 30% se il pagamento avveniva entro 5 giorni.