Maiori, Minori: Gemellaggio musicale con una scuola lombrada. Grande emozione per gli alunni

I ragazzi delle scuole medie di Maiori e Maiori hanno avuto modi di vivere un’esperienza formativa fantastica, collaborando con altre due scuole della provincia di Monza.

Un vero e proprio gemellaggio con la Lombardia che ha visto le due scolaresche esibirsi in un concerto musicale nel teatro San Giuseppe di Rovello Porro, al cospetto di un pubblico numeroso e delle autorità cittadine. Lo scorso anno furono gli studenti lombardi a raggiungere la Costiera amalfitana per la rassegna musicale promossa dai due plessi scolastici che oltre ad evidenziare le doti artistiche dei ragazzi ha sicuramente posto in essere un importante interscambio culturale ed un notevole bagaglio di crescita personale.

Una bellissima iniziativa, che ha coinvolto tanti giovani, con la speranza è che possa essere replicata anche negli anni a venire.

I ringraziamenti vanno ai professori Gioacchino Mansi, Giordano Carolina, Vuolo Alessandro, Parascandolo Alberto, Luca Iacuzzo, Roberto Casaburi, Giuseppe Di Bianco, Cherubino Fariello ed Antonio Cammarota che hanno organizzato questa bellissima iniziativa per i ragazzi.

Bravi!