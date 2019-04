Maiori. Giovane donna romena ruba una coperta appesa ad un balcone, denunciata a piede libero

Maiori. Veramente singolare l’episodio che si è verificato questa mattina in Via Nuova Chiunzi. Una donna straniera, di circa 30 anni, ha rubato una trapunta che si trovava appesa ad un balcone insieme ad altra biancheria. Ad accorgersi del furto è stata la proprietaria del maltolto che, nel ritirare il bucato oramai asciutto, si è resa conto che la trapunta non c’era più. Inizialmente ha pensato che si fosse staccata dai fili ma della coperta nessuna traccia. La donna ha allora pensato di avvisare la Polizia Municipale che, poco dopo, ha rintracciato e fermato nelle strade del centro di Maiori una donna che portava con sé una busta bella grande che conteneva la famosa trapunta. Gli agenti hanno accompagnato la 30enne romena presso la locale caserma dei Carabinieri. Finalmente la coperta è tornata alla legittima proprietaria mentre la donna romena è stata denunciata a piede libero per furto.