Maiori. Per Gianluca Zambrotta e la moglie Valentina aperitivo e pranzo in costiera

Maiori. Una bella e calda primavera quella che stiamo vivendo in questi giorni con una costiera amalfitana già piena di tantissimi turisti ed alche di volti noti che si regalano qualche giorno o qualche ora nello splendido scenario della Divina. Oggi parliamo di un volto noto del calcio, l’ex centrocampista della Juventus Gianluca Zambrotta, considerato uno dei più forti terzini della propria generazione, campione del mondo nel 2006 con la nazionale italiana. Lo sportivo, in compagnia della moglie Valentina Liguori, si è concesso un aperitivo al Rosy Bar per poi pranzare al ristorante di Enzo Mammato dove ha gustato i piatti tipici locali.