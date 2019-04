A LONFRA FESTEGGIA L’ARSENAL CON IL 2 A 0

Il Napoli sceso in campo addormentato e preoccupato dall’avversario che si presenta in grande forma.

Ancelotti nella conferenza della vigilia era molto preoccupato per l’arduo compito che sespetta alla sua squadra ancor più impegnativo dopo le due reti di stasera.

Nella ripresa gli azzurri reagiscono e arrivano ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Cech, rischiando inevitabilmente di prendere il terzo sulle ripartenze in campo aperto dei Gunners. Il tanto prezioso gol fuori casa, però, non arriva e tra sette giorni al San Paolo servirà un’impresa per ribaltare la situazione.

Rischio e goleada evitata grazie a un buon 2

Insigne al fianco di Mertens preferito a Milik

Il tecnico di Reggiolo, ancora privo di Albiol, conferma il 4-4-2 con Maksimovic accanto a Koulibaly al centro della retroguardia e Insigne preferito a Milik, per fare coppia in attacco con Mertens. Emery si presenta con la difesa a tre e con Ozil alle spalle di Lacazette e Aubameyang. L’inizio di partita lascia subito presagire che per il Napoli sarà un primo tempo di assoluta sofferenza. L’Arsenal aggredisce in ogni zona del campo, impedisce ai partenopei di ragionare e li costringe a una serie infinita di errori in fase di impostazione.

Il vantaggio di Ramsey

In difficoltà sul presing il Napoli perde palla clamorosamente al centro del

E’ proprio da un palla persa da Mario Rui nella metà campo ava centrocampo versaria che i londinesi, al 14′, imbastiscono un’azione perfetta, fatta di rapidi scambi e rifinita dall’assist di Maitland-Niles e dall’inserimento di Ramsey: il tiro del gallese da centro area non lascia scampo a Meret. Gli azzurri provano ad alzare il baricentro, ma non trovano il bandolo della matassa e appaiono spaesati davanti dall’intensità dei Gunners.

Raddoppio Gunners

Il pressing inglese manda in confusione anche Fabian Ruiz. Al 25′ Torreira gli ruba palla, avanza verso l’area e calcia dal limite, trovando una deviazione di Koulibaly che mette fuori causa l’estremo difensore del Napoli. L’Arsenal continua a dominare la scena fino all’intervallo e l’unica chance per gli ospiti arriva sul finire di frazione, quando Insigne spedisce alle stelle un ottimo invito di Callejon dalla destra.

Il Napoli cresce nella ripresa

Nella ripresa il Napoli si mostra più intraprendente, palleggia con maggiore efficacia nella metà campo avversaria e dimostra di poter anche affondare. Clamorosa è l’occasione che vede Insigne liberare Zielinski a tu per tu con Cech: la conclusione in scivolata del polacco manca la porta. L’Arsenal ha spazio per colpire in contropiede e solo un reattivo Meret – determinante con il doppio intervento su Kolasinac e Maitland-Niles – e un impreciso Ramsey permettono di evitare il terzo sigillo inglese. Ancelotti, dopo aver inserito Milik, getta nella mischia anche Ounas e Younes: il Napoli attacca, ma le migliori chance sono ancora di marca londinese.

Testa al ritorno

Giovedì prossimo al San Paolo servirà la gara perfetta: Un Napoli diverso come personalità cattere giocate semplici e convinte.il ruolino di marcia non proprio brillante dei Gunners lontano da casa e la spinta del pubblico amico impongono a Insigne e compagni di crederci. A patto di vedere scendere sul rettangolo verde un Napoli con tutt’altra mentalità rispetto a quella impaurita e rinunciataria mostrata nel primo tempo dell’Emirates.

ARSENAL-NAPOLI 2-0 (2-0)

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira (32′ st Elneny), Ramsey, Kolasinac; Ozil (22′ st Mkhitaryan); Lacazette (22′ st Iwobi), Aubameyang. In panchina: Leno, Mustafi, Denis Suarez, Guendouzi. All. Emery.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz (38′ st Ounas), Zielinski; Insigne (38′ st Younes), Mertens (21′ st Milik). In panchina: Ospina, Malcuit, Chiriches, Ghoulam. All. Ancelotti.

ARBITRO: Undiano Mallenco (Spagna).

RETI: 15’pt Ramsey, 25’pt Koulibaly (aut).

NOTE: serata serena, terreno in ottime condizioni. Ammonito: Hysaj. Angoli: 9-8 per il Napoli. Recupero: 0′, 4′.