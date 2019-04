Gli attivisti contro il cambiamento climatico stanno bloccando Londra. Il movimento ambientalista Extinction Rebellion per il quarto giorno ha creato disagi nella City. Maurizio Vitiello, collaboratore di Positanonews, ha inviato le immagini esclusive della mobilitazione. Le dimostrazioni contro il Climate Change si sono tradotte in azioni pacifiche e provocatorie nei luoghi chiave della capitale britannica, nella giornata di ieri ad esempio gran parte della metropolitana è stata bloccata, un uomo e una donna si sono arrampicati sul tetto di un vagone della Docklands Light Railway, alla stazione Canary Wharf per, per mostrare uno striscione. Solo nella giornata di oggi, la polizia ha arrestato 400 persone tra i dimostranti, contrastando le proteste.

di 4 Galleria fotografica Londra, proteste contro il Climate Change