La tragedia si è consumata ieri a Campagna. Letizia, era a casa della nonna e stava facendo merenda con un wurstel, non è riuscita a masticare ed ingoiare correttamente il pezzo di carne e così facendo le si è bloccata la respirazione. Il boccone le è rimasto in gola. Immediatamente la nonna ha posto in essere le prime manovre del caso che però non si sono rivelate risolutive della problematica. A questo punto, nel giro di pochissimi minuti, è stata messa in auto dalla madre e dalla nonna, e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli, in condizioni critiche, in arresto cardiaco ha reso impossibile ai medici di salvarla. L’intera comunità scossa dalla tragedia.