Le cinque cose che un (buon) genitore dovrebbe temere

Riceviamo e pubblichiamo questo scritto da un lettore.

Fare il genitore è uno dei mestieri più difficile del mondo e sempre più spesso sociologi, psicologi ed educatori scrivono fior fiori di libri per spiegare la loro formula segreta.

Sicuramente il momento storico e la situazione socioculturale in cui ci troviamo a vivere è una delle più diverse rispetto al passato e questo causa disorientamento in cui si trovano, soprattutto coloro che hanno tra i 40 e 55 anni.

Oggi però voglio trattare questo problema analizzando quali sono le peggiori minacce alla salute in cui possono incorrere i nostri giovani, sfatando alcuni miti e puntando l’attenzione su alcune problematiche emergenti e sconosciute ai più.

Iniziamo.

1) Marijuana

Bisogna sfatare un mito: di marijuana, quella naturale e non sintetica, è difficile morire.

Potrà suonare strano e farà storcere il naso a molti, ma la letteratura medica mondiale ha stimato che la “dose letale” è pari a circa 1gr/kg di THC (ndr. il principio attivo contenuto nelle foglie di cannabis) di peso corporeo. Questo significa che un ragazzo di 50kg dovrà assumere più di 50gr di sostanza per poter andare realmente in overdose.

Ovviamente bisogna considerare che spesso quella che viene venduta illegalmente non è pura, non si conosce la quantità esatta di principio attivo e soprattutto non è naturale.

In ogni caso sono indubbi i danni che questo tipo di sostanza provoca a livello cerebrale soprattutto sui soggetti di età inferiore ai 21 anni, questo a causa dello sviluppo ancora incompleto di alcune aree cerebrali.

Il vero problema dell’uso di marijuana non è quindi tanto la droga in sé, ma le alterazioni temporanee (ma soprattutto permanenti) che essa induce: la dilatazione spazio-temporale che sperimenta il consumatore può ridurre i riflessi e causare in ultima analisi incidenti stradali, cadute, perdita della coscienza di sé.

2) Alcol

Un sondaggio dell’ISTAT pubblicato a maggio 2018 evidenzia come il 14,6% dei giovani tra gli 11 e i 17 anni consumano alcolici (e superalcolici) in maniera abituale, in particolari fuori dai pasti. Di questi più di 1 su 10 assume dei comportamenti definiti “a rischio” come il binge drinking: l’assunzione di più bevande alcoliche in un intervallo di tempo più o meno breve al fine di ottenere un’ubriacatura rapida e la relativa perdita di controllo.

Potrà sconvolgere ma l’etanolo, a differenza di altre sostanze più o meno illegali, è estremamente più tossico. Basti pensare che sono sufficienti appena 300 grammi di alcol per causare il coma, la depressione dei centri respiratori e infine la morte di un giovane di 60kg.

Ogni anno più di 3500 minorenni finisco al pronto soccorso con una diagnosi di intossicazione acuta, rappresentano quasi il 10% di tutti i ricoveri con la medesima diagnosi. In un Paese civile questo dato dovrebbe non solo creare scalpore, ma soprattutto comportare dei provvedimenti severi nei confronti di coloro che vendono e somministrano illegalmente bevande alcolici a giovani che non ne possiedono i requisiti.

3) Droghe sintetiche e smart-drugs

L’ultimo report dell’istituto europeo che si occupa di dipendenze ha evidenziato che in nel nostro Paese circa 3 adolescenti su 100 (tra i 15 e i 16 anni) hanno fatto uso di cocaina.

Questa sostanza, insieme all’eroina, ha caratterizzato un lungo periodo buio della lotta alle dipendenze tra gli anni 60 e i primi anni 90, oggi è tornata fortemente in auge soprattutto a causa della diminuzione del prezzo di vendita e delle nuove numerose possibilità di taglio con sostanze sintetiche che ne potenzino gli effetti.

Un altro problema emergente soprattutto tra i giovani sono le sostanze psicostimolanti sintetiche: una volta c’era solo l’ecstasy (MDMA) e le amfetamine sintetiche, oggi si sono aggiunte le cosiddette smart-drugs. Si tratta di sostanze formalmente legali che mimano gli effetti delle sostanze più famose, utilizzate in particolare dagli studenti universitari al fine di migliorare rapidamente le proprie capacità intellettive.

Ovviamente queste molecole non sono non mantengono le promesse per le quali gli utilizzatori le assumono, in quanto migliorano solamente il pensiero logico semplice, ma possono causare delle alterazioni irreversibili in grado perfino di alterare la personalità dei consumatori.

4) HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili

All’inizio degli anni ’90 l’infezione da HIV, e quindi l’AIDS, furono etichettate come “la peste del 2000”. Da allora molto è cambiato e, fortunatamente, il progresso medico ha permesso ai pazienti sieropositivi di vivere una vita del tutto normale, riducendo la possibilità di infettare nuovi individui e perfino avere dei figli.

Quella che all’inizio era considerata una sorta di patologia legata all’omosessualità, con il tempo si è diffusa soprattutto nel mondo eterosessuale, dimostrando che il virus non risparmia nessuno.

I dati dal dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, relativi all’anno 2017, hanno evidenziato un aumento del 20% di infezioni da HIV soprattutto nelle fasce di età inferiore ai 30 anni e tra gli eterosessuali.

Ma non deve essere solo il virus dell’immunodeficienza umana a spaventare i giovani: negli ultimi anni stanno aumentando pericolosamente i casi di gonorrea, clamidia, sifilide e di altre malattie sessualmente trasmesse quali herpes genitale e condilomi (ndr. papillomi genitali).

Contro questo tipo di infezioni il preservativo è l’unica arma economica ed al tempo stesso efficace nel ridurne l’incidenza, inoltre previene le gravidanze indesiderate: insomma due piccioni con una fava!

5) Tecnologia e social media

I social media hanno infatti trasformato il modo in cui le nuove generazioni interagiscono tra loro. E se è vero che ciò ha creato grandi opportunità di apprendimento e creatività, è altrettanto vero che esiste un rovescio della medaglia: circa il 5% dei giovani risulta essere in uno stato di autentica dipendenza da social, peggio che con alcol e sigarette.

Il sintomo numero uno è rappresentato da ansia e depressione, aumentate del 70% tra i giovani nell’arco degli ultimi 25 anni. Inoltre, molti lamentano di non riuscire a dormire per un tempo adeguato, svegliandosi per controllare i messaggi sui social (come confessa di fare circa il 20% dei giovani). Il riposo è fondamentale per tutti, ma in particolare per i teenager e i giovani adulti che si trovano ancora nello stadio di sviluppo delle loro funzioni cerebrali.

Per più del 60% dei giovani ammette di non riuscire a resistere più di 24 ore senza controllare il proprio profilo Facebook o Instagram, mentre quasi il 40% ha sviluppato una dipendenza dal mondo del porno online.