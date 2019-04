Fino a qualche giorno fa era esposto al Museo George Vallet di Villa Fondi a Piano di Sorrento, dal 18 aprile l’Atleta di Koblanos, sarà esposto a San Pietroburgo. Lo hanno visto in tantissimi, insieme al Ninfeo, accarezzammo l’idea di averlo in maniera permanente a Piano, al Soprintendente Anna Imponente, fu la prima cosa che gli dicemmo. Ma queste sono opere che appartengono all’umanità, la loro bellezza è fuori da ogni protocollo. Come cittadini della Terra delle Sirene siamo orgogliosi che un reperto ritrovato nel nostro territorio, esattamente sotto l’hotel Royal nel 1889, in marmo pario, proveniente dalle cave nell’isola di Paro in Grecia, testimone di presenza di ville e vita romana imperiale nel I sec d.C., sia stato scelto insieme al Vaso Blù, e tanti affreschi e statue a rappresentare DEI, UOMINI EROI.

Dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli e dal Parco Archeologico di Pompei

San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage 18 aprile – 23 giugno 2019

Si inaugurerà il prossimo 18 aprile 2019 al Museo Statale Ermitage di San

Pietroburgo, la mostra “Dei, Uomini Eroi. Dal Museo Archeologico

Nazionale di Napoli e dal Parco Archeologico di Pompei ”.

Promossa dal prestigioso Museo Statale Ermitage con il Museo Archeologico

Nazionale di Napoli e con il Parco Archeologico di Pompei – frutto

dell’Accordo di collaborazione sottoscritto nel 2017 tra le due Istituzioni

campane e il museo russo, in relazione con Ermitage Italia – la mostra

proporrà quasi 200 opere tra affreschi, statue, mosaici e oggetti di uso

comune, selezionati nelle straordinarie collezioni dei due siti, per raccontare

l’arte, la storia e la quotidianità dell’antica città romana di Pompei

che, con la sua repentina e tragica distruzione, ha consentito di preservare

e restituire ai posteri capolavori d’arte e testimonianze di vita e cultura unici.

Diverse sono le sezioni tematiche narrate da questa straordinaria

mostra allestita nella grande sala del Manege del Piccolo Ermitage

(un palazzo a due piani eretto accanto al Palazzo d’Inverno, antica residenza

imperiale dei Romanov, e al Nuovo Ermitage, il primo palazzo in

Russia a venire espressamente costruito per ospitare le collezioni del

Museo), grazie alle selezionate testimonianze del patrimonio dell’antica

città romana sommersa dai lapilli e dalle ceneri del Vesuvio nel 79.

d.C.

La fine improvvisa di Pompei – avvenuta tra il 24 agosto o, come

suggerirebbero anche le più recenti scoperte, in ottobre – ha in molti

casi cristallizzato scene, situazioni e persone, colte di sorpresa in quel

tragico momento, nelle attività consuete.

Una città intera, con le sue case, gli edifici pubblici, le vie, i negozi, le

fabbriche, i templi e i mercati, con i suoi abitanti ma anche con i tanti

oggetti in uso nei diversi ambienti, è stata riportata in luce a partire dal

1748 e continua tutt’ora a rivelare nuovi siti e nuove opere.

“Pompei. Dei, uomini, eroi” è organizzata all’Ermitage dal Dipartimento di Antichità Classiche,

guidato dalla Dott.ssa Anna Trofimova.

La mostra è curata per la parte italiana da Paola Rubino De Ritis, Valeria Sanpaolo e Luana Toniolo,

con la direzione scientifica di Paolo Giulierini direttore del MANN e Massimo Osanna Professore

ordinario presso l’ Università degli Studi di Napoli Federico II e Alfonsina Russo, Direttrice ad

Interim del Parco Archeologico di Pompei; per il Museo Ermitage è curata dalla stessa Dott.ssa Anna

Trofimova e Andrey Zuznecov. L’esposizione si avvale del supporto organizzativo di Villaggio Globale

International, della collaborazione di Ermitage Italia, dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, del Consolato

Generale d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo, ed è accompagnata nel

nostro Paese da catalogo Electa, con contributi di Luigi Gallo, Massimo Osanna, Federica Rossi, Valeria

Sanpaolo, Luana Toniolo e Anna Trofimova.

Un’esposizione di rilievo che prende vita grazie al sostegno di Lavazza, partner del Museo Statale Ermitage

dal 2016, che si è sempre espressa a favore della promozione artistica e culturale a livello internazionale.

Dunque gli “Dei” e gli “Eroi” innanzitutto: non solo quelli presenti nei decori e nelle opere di edifici pubblici

come l’imponente “Erma di Mercurio” dal Tempio di Apollo o il Busto di Giove dal Capitolium, dedicato a

Giove, Giunone e Minerva – entrambi in prestito dal MANN – ma anche e soprattutto all’interno della mura

domestiche, nei Larari, nelle cucine e negli Atri.

Gli splendidi affreschi con “Zeus in trono” dalla Casa dei Dioscuri e “Achille e Briseide” dalla Casa del

Poeta Tragico (MANN), il “Dioniso e Arianna” e “Alessandro e Rossane” dalla Casa del Bracciale d’Oro e

“Eracle e Deianira” e “Giunone ed Ebe” dalle ville di Stabia del Parco Archeologico di Pompei e ancora

l’eccezionale tarsia in marmo con “Scena dionisiaca” riemersa dalla Casa dei Capitelli colorati, conservata

nelle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, raccontano le gesta di divinità e eroi, rappresentandoli

secondo l’uso del tempo da soli o con gli attributi che ne rendono immediata l’identificazione. L’usanza

di ornare i giardini con raffigurazioni di divinità è testimoniata da statue come quelle provenienti dalla

Villa A di Oplontis – la piccola e raffinata Venere realizzata verso la fine del I secolo a. C., che ancora conserva

labili tracce di colore, o la statua di Nike – mentre i rilievi neoattici in mostra, inseriti a Pompei lungo le

pareti delle abitazioni, ricordano la moda del tempo e l’interesse dei proprietari per le opere della Grecia.

Tuttavia il grande merito degli scavi vesuviani, promossi negli ultimi due decenni della prima metà del XVIII

secolo da Carlo III di Borbone nelle città di Pompei, Ercolano e Stabiae, è stato quello di regalarci un inedito

spaccato della vita quotidiana degli antichi romani, fino a quel momento pressoché sconosciuta; è in questo

senso che la sezione della mostra dedicata agli “Uomini”, ricca anche delle rappresentazioni scultoree e pittoriche

delle elites cittadine, assume particolare rilevanza.

Dell’impressionante mole di oggetti d’uso comune riemersi a Pompei – crateri in bronzo, suppellettili in

vetro e ceramica, pentole e padelle – sono stati selezionati per la mostra di San Pietroburgo esemplari di

grande interesse, suddivisi per tipologia e materiali, che consentono di ricostruire le usanze, i commerci, le

attività artigianali e quelle quotidiane: dall’educazione alla tavola.

Un braciere dalla terme Stabiane ormai in disuso, uno scaldaliquidi in bronzo dalla Villa di Arianna di

Stabia, con rubinetto a testa di leone e tre cigni ad ali spiegate sul bordo del fornello, alti candelabri per illuminare

i triclini o un cratere come quello di Giulio Polibio ageminato con effetti policromi; così come la

bellissima cassaforte in ferro e bronzo con complessi e ingegneristici sistemi di chiusura, posta solitamente

nell’atrio, lì dove il padrone di casa presentava se stesso, e – ancora – tavoli di marmo riccamente decorati

(bellissimo quello prestato dal Parco Archeologico di Pompei con due animali fantastici) illustrano tanti aspetti

degli usi pompeiani.

Il rilievo del capomastro (structor) Diogenes mostrerà gli strumenti utilizzati per le attività edili – un filo a

piombo, una cazzuola, una mazza a taglio ortogonale, uno scalpello e un archipendolo – e i 4 affreschi dai

praedia della ricca pompeiana Giulia Felice, offriranno uno sguardo emozionante sui piccoli, grandi fatti che

si svolgevano nel foro, in una giornata di mercato (le nundinae): “Vendita di vasellame”, “Vendita di tessuti”

“Lettura di editto”, “Punizione dello scolaro” .

Quindi, da Napoli, oggetti di grande raffinatezza e prestiti eccezionali, come l’assoluto unicum del “Vaso

blu”, capolavoro in vetro blu e cammeo che costituisce una delle opere iconiche del MANN (scoperto

dai Borbone nella necropoli di Pompei nel 1837) e le astre in vetro cammeo di “Arianna” e “Dioniso e

Arianna” dal Parco Archeologico di Pompei.

Non si potevano infine dimenticare il teatro e i giochi gladiatori.

Ricchi arredi in marmo per i giardini delle case pompeiane recanti a rilievo raffigurazioni teatrali, così come

le matrici in gesso di maschere selezionate per l’occasione testimoniano la passione degli abitanti di Pompei

per il teatro, mentre affreschi, elmi e cnemides in bronzo, decorati con scene mitologiche che raccontano

a loro volta di Dei ed Eroi – riaffiorati dalle ceneri del tempo – ricorderanno ai visitatori dell’Ermitage l’importanza

e la diffusione nel mondo romano dei giochi gladiatori, tanto amati dal popolo, e faranno sognare le

meraviglie conservate in Italia nelle due prestigiose sedi campane.

“Dei, Uomini, Eroi” è dunque un evento di assoluto rilievo per Napoli e per il Museo russo.

E’ nota del resto la passione degli Zar e delle classi aristocratiche russe per Pompei, testimoniata anche dalla

presenza di un nucleo di antichità pompeiane all’Ermitage e dal travolgente gusto “alla pompeiana” diffuso

nelle decorazioni di palazzi, suppellettili e nella letteratura della Grande Madre Russia.

Così come è noto l’interesse che il mondo e la cultura russi hanno sempre dimostrato per le città vesuviane,

la costiera amalfitana e le isole campane, specialmente Capri, a partire dai vedutisti che hanno immortalato

nelle opere i paesaggi italici.

Un amore evidente anche ai tempi di Caterina la Grande, quando le musiche di Cimarosa e Paisiello allietavano

i teatri e la corte di San Pietroburgo.

Oggi il legame tra la città sulla Neva e Napoli, con l’immagine del Vesuvio all’orizzonte, diventa ancora più

stretto.

DEI, UOMINI ED EROI – OPERE SELEZIONATE

Pugile di Koblanos

Sorrento

marmo, cm 180

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Busto di Giove

Pompei, Capitolium

marmo, cm 80

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Apollo stante

Pompei, Insula Occidentalis

affresco, cm 90 x 50

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Busto di Diana

Ercolano

argento e bronzo, cm 13,5

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Erma di Mercurio

Pompei, Tempio di Apollo

marmo, cm 175 x 48 x 46

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Dioniso e Arianna a Nasso

Pompei, Casa del Bracciale d’oro

affresco, cm 216 x 129

Pompei, Parco Archeologico

Bacco e Arianna

Pompei, Casa di Marco Fabio Rufo

vetro cameo, cm 25,5 x 39,5

Pompei, Parco Archeologico

Teti ed Efesto

Pompei, IX 1,7

affresco, cm 159 x 113

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Nereide su Pantera marina

Stabia, Villa Adriana

affresco, cm 62 x 92

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Marte e Venere

Pompei, Casa delle Nozze di Ercole

affresco, cm 99 x 90

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Rilievo con Afrodite e Eros

Pompei, Casa degli Amorini dorati

marmo, cm 36,5 x 40

Pompei, Parco Archeologico

Tre Grazie

Pompei, Casa di Apollo

mosaico, cm 98 x 47

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Vittoria/Nike

Torre Annunziata, Villa di Poppea

marmo, cm 175 x 64

Pompei, Parco Archeologico

Cassaforte

Pompei

ferro e bronzo

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Vaso blu

Pompei, Tomba della Necropoli di Porta Ercolano

vetro cammeo, cm 32

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

89a. Oscillum decorato su entrambe le facce

Pompei, Casa degli Amorini dorati

marmo, cm 41,5 x 4,5

Pompei, Parco Archeologico

Lettura di editto

Pompei, Praedia di Giulia Felice

affresco, cm 64 x 48

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

