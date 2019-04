L\'associazione\"Mia piccola \"regala un ascensore per i disabili a Vietri sul mare

Una associazione nata per dare voce a chi non ha voce,voluta da Francesco Noviello ,il quale avendo una figlia affetta da grave disabilità, creò l’associazione “Mia piccola” per dire che non si deve e non si può essere soli quando vi sono ,in famiglia, persone affette da disabilità.Una associazione che negli anni è diventata un punto di riferimento importante a Vietri sul mare,capace di dare speranza e richiamare le istituzioni a compiere il loro dovere .Il segno più tangibile di una storia associativa,che oggi si chiude,ma pregna di contenuti, è la realizzazione di un ascensore per disabili , presso il comune di Vietri sul mare,pagato con i contributi e le donazioni avute dall’associazione in questi anni.”La casa comunale è ubicata in uno stabile d’epoca, il primo piano, il cui accesso tramite un’ampia scala è difficoltoso ai soggetti con ridotte capacità motorie-ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici di Vietri arch.Angela Infante.L’amministrazione Benincasa da sempre attenta a tali problematiche, ha colto l’occasione al momento della chiusura della Associazione “Mia Piccola”, per realizzare un ascensore, con i fondi che il presidente Sig. Francesco Noviello,avrebbe devoluto per fini di pubblica utilità al comune di Vietri Sul Mare. Il nuovo impianto ascensoristico le cui dimensioni sono state dettate dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche occuperà m.1.10×1.40.La scelta della posizione all’interno dell’atrio comunale è stata dettata dalla necessità di realizzare un’opera che non compromettesse la struttura portante dell’edificio e non interferisse con le normali attività amministrative. Il materiale utilizzato è l’acciaio zincato. La motivazione principale è quella di venire incontro a tutte le categorie di cittadini,prestando attenzione a quelli meno fortunati. L’ascensore è completamente a carico dell’associazione” Mia Piccola”, mentre i lavori in muratura sono a carico del Comune. Un ringraziamento particolare va al presidente Sig. Francesco Noviello papà di Maria Teresa Noviello intestataria dell’Associazione “Mia Piccola.”

Antonio Di Giovanni