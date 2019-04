L’amore tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli condito da un pizzico di gelosia

Selvaggia Lucarelli sta vivendo una bella storia d’amore con Lorenzo Biagiarelli, chef e musicista, che ha riportato la serenità nel suo cuore. Certo, lui ha circa 15 anni meno di lei, ma si sa che in amore l’età non conta e la coppia vive la propria storia in modo sereno e felice. La stessa Lucarelli, in una recente intervista, ha dichiarato che con Biagiarelli ha finalmente finito di patire perché ha trovato una persona solare, che non ha paura di amare e non fugge dai sentimenti. Inoltre, il giovane fidanzato sembra avere anche un bellissimo rapporto con Leon, il figlio che la giornalista ha avuto con l’ex marito Laerte Pappalardo. Insomma, tra Selvaggia e Lorenzo va tutto a gonfie vele. Inoltre, stando alle dichiarazioni della Lucarelli, il fidanzato sarebbe anche un uomo per nulla geloso anche se il recente siparietto andato in scena durante una puntata di “Ballando con le stelle” qualche dubbio ai telespettatori l’ha messo. Infatti, sembra che la bella giurata avrebbe mostrato un poco velato interesse verso un concorrente. Stiamo parlando dell’ex calciatore Daniel Osvaldo che esercita un certo fascino sulla Lucarelli e lei, con il suo fare che l’ha resa tanto amata da alcuni quanto poco apprezzata da altri, su questo elemento non manca di giocare con qualche battutina. Sembra, infatti, che durante le votazioni l’ex calciatore si sia intrattenuto a parlare con un altro giurato, Ivan Zazzaroni. La Lucarelli a quel punto ha sottolineato, rivolgendosi a Daniel Osvaldo: “Tu e Ivan vi conoscete da molti anni, perché io e te non ci conosciamo da molti anni?”. Sembra che, a seguito di questa sua battuta, alla giornalista sia arrivata una telefonata da parte del fidanzato che probabilmente non ha gradito il comportamento della sua donna. Quanto ci sia di vero non è dato saperlo ma Selvaggia, durante un’intervista televisiva, ha voluto sottolineare che il suo fidanzato è rimasto particolarmente irritato dal siparietto andando in onda durante la puntata di “Ballando con le Stelle”. Interpellato sulla questione Lorenzo Biagiarelli ha, però, asserito di non essere geloso del bel ballerino ed ex calciatore e di non voler parlare dell’argomento. E’ chiaro che solo Selvaggia e Lorenzo sanno come sono andate realmente le cose, resta il fatto che un po’ di sana gelosia in un rapporto non fa mai male anzi… mantiene viva la passione e l’amore.