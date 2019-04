La tradizione di “Fare i Sepolcri”

Quella di “fare i Sepolcri” è un’antica tradizione di celebrazione del Giovedì Santo che ancor oggi trova un discreto seguito tra i fedeli; consiste nel fare visita ad almeno tre diversi altari, dopo la Messa in Coena Domini fino al Venerdì Santo mattina, fermandosi in meditazione e preghiera.

Anche nelle due Costiere è ben viva la tradizione.

A Positano, ad inizio Quaresima, ogni bambino del catechismo ha avuto in dono dalla Parrocchia tutto il necessario per far crescere il grano, da portare il martedì Santo nella propria zona Pastorale ( ognuno con il sottovaso di un colore identificativo della propria zona) che verrà portato nella Chiesa Made S.Maria Assunta, dove, poi, sarà allestito il Santo Sepolcro.

Storia

La denominazione “Sepolcri” nasce dall’errata denominazione popolare degli Altari della Reposizione, che venivano attribuiti a memoria del Sepolcro di Cristo anziché, come in realtà è, a luogo di conservazione del Pane Eucaristico, segno sacramentale di Gesù Vivo e Risorto, dalla Messa in Coena Domini alla solenne funzione liturgica del Venerdì Santo in cui si commemora la morte di Gesù Cristo.

Tradizione

In simbologia del buio della morte in contrapposizione a Gesù, Pane di Vita, gli Altari della Reposizione venivano “oscurati” coprendo il Crocifisso (inizialmente, poi estendendo la cosa alle immagini sacre e/o alla pala d’Altare) con drappi del colore viola (proprio dei paramenti liturgici del Tempo di Quaresima) e addobbati in maniera molto curata, generalmente impiegando fiori bianchi insieme a chicchi di grano germogliati al buio.

La tradizione popolare era originariamente di visitare e pregare su almeno sette altari, sette come il numero biblico per eccellenza (le virtù; i peccati capitali; i doni dello Spirito Santo; i Sacramenti; i Sigilli la cui rottura annuncerà la fine del mondo, seguita dal suono di 7 trombe suonate da 7 Angeli, quindi dai 7 Portenti e infine dal versamento delle 7 Coppe dell’ira di Dio nell’Apocalisse di San Giovanni; il numero delle Chiese da visitare per ottenere l’indulgenza negli Anni Santi); in tempi più recenti questo numero si è ridotto a tre, a simboleggiare la Divina Trinità.

Pertanto, questa tradizione, seppure riportata in modo erroneo, continua a portare devote visite alle nostre Chiese e viene quindi tramandata nel tempo; sarebbe bene illustrare il significato vero della preparazione dell’Altare della Reposizione e così esaltare l’importanza all’Adorazione Eucaristica, non solo per il Giovedì Santo ma in generale.

La Pasqua per tutti i credenti è un momento di riflessione e tradizione. Oggi ti raccontiamo quella dei germogli di grano da portare ai Santi Sepolcri la sera del mercoledì santo.

L’Italia è un paese ricco di storia e di storie. Storie da raccontare e tramandare che si uniscono a piccoli gesti che di anno in anno sono arrivati fino a noi. Uno di questi è quello della preparazione dei germogli di grano che vengono portati in chiesa la sera del mercoledì santo e che adornano i Santi Sepolcri.

La tradizione vuole che questi germogli debbano essere chiari, di un colore giallino, quasi simile a quello del grano, dal quale si trae la farina e quindi l’ostia che simboleggia il corpo di Cristo.

Se anche tu quest’anno vuoi ricordare questa tradizione, oggi ti spieghiamo come preparare a casa il grano santo.

Cosa ti occorre?

1) Sottovasi, piatti o vassoi di plastica

2) Ovatta

3) Semi di grano

4) Spruzzino o nebulizzatore

Il periodo ideale per preparare i germogli di grano è circa 20-25 giorni prima del mercoledì santo.

Stendi sul contenitore che hai scelto uno stato di ovatta alto circa 2 cm.

Bagnalo per bene, stando però attento che non ristagni acqua. Disponi quindi sul cotone i semi di grano ad una distanza di circa 1 cm l’uno dall’altro.

A questo punto conserva il grano in un luogo fresco e buio, in modo che non entri mai la luce.

Dopo 2-3 giorni dovresti iniziare a vedere i primi germogli, inizia quindi ad annaffiare a giorni alterni così che l’ovatta sia sempre umida ma mai impregnata d’acqua.

Il giorno in cui porterai il tuo grano ai Sepolcri, adornalo con fiori freschi di campo.