La Scuola Nazionale di Soccorso in Forra in esercitazione tra le montagne di Agerola e Positano

La Scuola Nazionale di Soccorso in Forra appartenente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), in questi giorni ha tenuto un corso di aggiornamento per gli istruttori di soccorso tra le montagne di Agerola e Positano. Il CNSAS ha stipulato un accordo con l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari. Queste esercitazioni nascono dalla necessità di perfezionare le tecniche di soccorso, vista la crescente frequentazione di forre e canyon tra la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina. Istruttori della Campania e di altre regioni italiane hanno seguito la formazione per tre giorni.