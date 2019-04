La scrittrice Elizabeth M. Gilbert si concede una rilassante vacanza a Positano

Positano. La scrittrice statunitense Elizabeth M. Gilbert ha deciso di concedersi una rilassante vacanza nella cittadina della costiera amalfitana dove si trova già da qualche giorno alloggiando nel prestigioso hotel “Le Sirenuse”. La Gilbert è autrice di molti libri ma è diventata famosa in tutto il mondo con “Mangia, prega, ama” che è diventato un vero e proprio best seller, uno dei romanzi più venduti negli ultimi anni e dal quale è stato tratto l’omonimo film interpretato da Julia Roberts: La scrittrice è rimasta affascinata dalla bellezza unica e caratteristica di Positano e chissà che non possa essere la fonte di ispirazione di un suo nuovo romanzo.