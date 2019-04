La S.S. 163 della Costa d’ Amalfi su Dangerous. Il commento di Carlo Cinque patron del San Pietro di Positano

La Strada Statale 163 Amalfitana, i tornanti del Territorio UNESCO che è la Costiera amalfitana , è tra le strade più pericolose al mondo finendo sul sito “Dangerousroads”. A riprendere la notizia di “Dangerousroads” è “ècostiera.it” dalla giornalista professionista Maria Rosaria Sannino . .

La statale che attraversa i borghi della Costa d’Amalfi, 50 Km di tornanti sinuosi che regalano anche un panorama mozzafiato, è considerata tra le strade più belle al mondo ma anche tra le più pericolose al mondo. Basti pensare che “Dangerousroads” la affianca a strade come la “Deadh Road” (Strada della morte) in Bolivia, Austrian Road in Kazakistan, Route 622 in Islanda, Cirque de Jaffar in Marocco.

“La famosa SS 163 Amalfitana – si legge su “Dangerousroads”- va da Sorrento a Salerno. La gente del posto consiglia di pianificare un viaggio on the road in Costiera Amalfitana durante la bassa stagione, da metà settembre a ottobre e a maggio, quando la strada è meno affollata e gli autobus turistici sono meno numerosi. La strada si snoda lungo la montagna a picco sul mare ed è senza dubbio la più bella ed emozionante strada panoramica del mondo”.

Dopo averne lodato la bellezza, il sito “Dangerousroads” poi mette in guardia per quanto riguarda la sicurezza della strada: “ha solo inferriate occasionali per impedire alla vostra auto di cadere giù sulla scogliera e consiglia di viaggiare in direzione nord (venendo quindi da Salerno) in modo da evitare i parapetti “precari” che danno sul mare.

Generalmente la statale è “piena di autobus turistici, auto e scooter, tutti in lotta per lo spazio sui tornanti lungo le scogliere a picco sul mare. Eppure ogni angolo sembra rivelare una vista ancora più sorprendente” – si legge ancora nell’articolo che si conclude con una raccomandazione vera e propria da parte dell’autore. La Statale 163 amalfitana è “nota per la sua netta mancanza di cautela da parte degli automobilisti e dei motociclisti che la attraversano”.

A commentare la notizia in maniera incisiva, che merita di essere riportata, il noto , e sensibile, albergatore di Positano titolare dell’albergo Hotel Il San Pietro Carlo Cinque

La statale SS163 della Costiera Amalfitana è stata inserita nel sito “Dangerousroads”, ovvero delle strade più pericolose del mondo. In tutto il mondo, i viaggiatori stanno prendendo atto delle condizioni anomale di traffico, parapetti precari, pullman che si fermano ovunque per far ammirare i panorami, auto noleggiate a non residenti che viaggiano al centro della strada e anche oltre, etc..

Se non prenderemo urgenti provvedimenti, le notizie come questa si moltiplicheranno in modo esponenziale, “virale” per usare l’aggettivo giusto.

E’ questo che vogliamo ? vogliamo veicolare il messaggio che la Costiera Amalfitana è pericolosa ? in effetti lo è davvero, quindi sarebbe nostro dovere, dovere di tutti nessuno escluso, batterci per migliorare le condizioni di sicurezza, viabilità e pulizia della nostra unica strada.

La politica dello struzzo ci ha portati a questo disastro…tiriamo tutti la testa fuori dalla sabbia e attiviamoci, sostenendo le associazioni che hanno promosso la petizione nelle loro iniziative, facciamo fronte comune, loro, gli speculatori che non amano la nostra terra, ci vogliono dividere perché hanno paura della nostra forza se coalizzati. Non cadiamo nella rete, non facciamo nascere mille iniziative scollegate tra di loro e che per questo hanno poca forza.

A Chicago, negli anni 30, per arrestare Al Capone, gli inquirenti avevano centinaia di capi di accusa da imputargli, ma ne scelsero uno solo “l’evasione fiscale”, che in America è uno dei delitti più gravi, e lo incastrarono.