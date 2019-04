LA NAVE SEVEN SEAS VOYAGER APRE A POSITANO LA STAGIONE CROCERITICA

Proveniente da Civitavecchia e diretta a Gerusalemme, la Seven Seas Voyager, farà scalo a Positano mercoledì 17 aprile 2019, dalle 08.00 alle 18.00, aprendo la stagione crocieristica con i suoi 700 passeggeri. 42,630 Tonnellate di stazza, batte bandiera delle Bahamas, Owner(NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, Operator(RSSC) Regent Seven Seas Cruises. Tra le navi più lussuose al mondo con tutte le cabine dotate di balcone e all inclusive. Progettata, costruita e allestita presso i Cantieri T.Mariotti di La Spezia, tutta italiana quindi, motivo per cui la guarderemo col sentimento made in Italy.