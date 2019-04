La nave Cristal Serenity apre la stagione crocieristica a Sorrento

Lucio Esposito

545 cabine per un totale di 950 passeggeri, bandiera delle Bahamas, varata sedici anni fa , è stata riadattata lo scorso anno. Crystal Serenity apre la stagione croceristica sorrentina. Arrivata Stamane riparte in serata alle 19.00, i passeggeri sbarcano e reimbarcano con mezzi della nave. Proveniente da Civitavecchia e diretta a Corfù. (GHK) Genting Hong Kong Ltd è il proprietario della nave e Cristal Cruises è l’operatore che la gestisce. Prossima nave Scenic Eclipse nel suo viaggio inaugurale.