La fortuna si è fermata ad Eboli. Vinti 500.000 euro con un biglietto del Gratta e Vinci

Eboli. La fortuna ha baciato la città della provincia di Salerno dove, grazie ad un biglietto del Gratta e Vinci “Nuovo Doppia Sfida”, sono stati vinti 500.000 euro. Il biglietto fortunato è stato acquistato al bar “D’Amore Caffè” in Via Ignazio Lodato. Non si conosce l’identità del vincitore e in città cominciano a farsi strada le varie ipotesi, soprattutto ci si chiede se si tratti di una persona del posto oppure di qualcuno di passaggio. In ogni caso tutti sperano che prima o poi esca allo scoperto per poter brindare tutti insieme.