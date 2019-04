La Folgore Massa si aggiudica la vittoria contro l’Ischia e si avvicina alla serie A

Oggi la Folgore Massa ha disputato la partita contro l’Ischia ed è riuscita a difendere la sua posizione playoff in classifica, aggiudicandosi la vittoria per 0-3. Dopo la straordinaria impresa a Caserta i biancoverdi continuano ad accumulare successi. Mancano solo tre partite alla fine della stagione e si mantiene acceso il sogno di disputare gli spareggi per l’accesso alla serie A. E sulla pagina social i giocatori pubblicano un selfie dopo la vittoria commentandolo con queste parole: “Una partita da gladiatori con finali di set al cardiopalma. Padroni del nostro destino. Aggrappati ad un sogno”