La Divina Vietri tra le migliori 14 pizzerie salernitane nel Premio “Sottosopra”: l’unica in Costiera Amalfitana

La Divina Vietri Pizzeria Marinara di Vietri sul Mare ha ricevuto la scorsa settimana il Premio “Sottosopra”, rappresentando di fatto la Costiera Amalfitana. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito del format itinerante Di Pizza 2019, realizzato da Garage Pizza e Dissapore, di cui è senior-editor il giornalista Giovanni Fucito.

Dissapore e Giovanni Fucito hanno operato una selezione delle 14 pizzerie ritenute migliori sul territorio della Provincia di Salerno, considerate come punto di partenza per gustare pizze rivisitate in chiave gourmet. Pietro D’Amico ed Elena Secrii sono stati premiati durante l’evento che si è tenuto a Salerno, dove hanno partecipato rappresentanti delle pizzerie selezionate, foodblogger, giornalisti e fornitori da tutto il salernitano.

La Divina Vietri ha colpito gli appassionati della pizza come “alternativa di qualità”. “Ne siamo estremamente orgogliosi essendo stata la nostra realtà menzionata come unica della Costa d’Amalfi – ci dicono Pietro ed Elena -. Questa menzione arriva in seguito alla precedente nella guida i Quaderni-diari di viaggio di Marco Polo, curata da Luciano Pignataro.”

“L’obiettivo è quello di migliorare sempre più il nostro prodotto, privilegiando le “Pizze Marinare” ovvero pizze al sapore di mare, che ci contraddistinguono, come la nostra “Divina Vietri”, con ingrediente principale il carpaccio di polpo insaporito con il gusto dello sfusato amalfitano, primizia del nostro territorio”. La pizzeria è giovane e ambiziosa, essendo nata nel 2015 dal sogno dei due proprietari, che curano con passione ogni minimo dettaglio.

L’evento Di Pizza 2019 si terrà in altre realtà d’Italia da nord a sud, selezionando i locali in base al giudizio degli appassionati della pizza: i premi consegnati consistono in due categorie I magnifici, ovvero 7 pizzerie che hanno realizzato le loro specialità live e Sottosopra, che completano la selezione di locali eccellenti del territorio: non si tratta di una classifica, ma di pizzerie selezionate ex aequo, consigliate per intraprendere uno speciale viaggio gastronomico.

I magnifici sono I Borboni (Pontecagnano), In Voga Cucina e Pizza d’Autore (Pontecagnano), Locanda dei Feudi 2.0 Francesco Capece (Pezzano-Filetta San Cipriano), L’Oro di Napoli di Pierino Cardonia (Montecorvino Rovella), Màdia (Salerno), O’ Sarracin di Angelo Tramontano (Nocera Inferiore) e Resilienza (Salerno).

I premi Sottosopra sono stati assegnati oltre alla Divina Vietri a Criscemunno (Salerno), La Pizza di Polichetti (Roccapiemonte), Le Grotticielle (Caggiano), Officina della Pizza (Sarno), Oli360 (Battipaglia), Pizzeria da Cicchetto (Sicignano degli Alburni).