La cultura è sempre la benvenuta. Incontro con l\'autore PIERO SORRENTINO.

Ieri sera presso l’Hotel Fortuna di Pomigliano d’Arco si è avuta la presenza di Piero Sorrentino, l’autore del romanzo “Un cuore tuo malgrado”. La serata organizzata dal gruppo lettori ‘Leggimi Forte’ è stata guidata da Pasquale Avallone e Chiara Cormano, i quali hanno moderato l’incontro alternando letture e confronti con il pubblico presente in sala.

Piero Sorrentino, scrittore ed editorialista de Il Mattino nonché conduttore del programma radiofonico Zazà in onda su Rai Radio 3, ha esordito per la prima volta con il suo romanzo, arrivato finalista al Premio Strega.

Con estrema delicatezza, l’autore racconta l’imprevedibilità della vita attraverso il dolore provocato dalla protagonista Bianca, una giovane conducente di autobus, coinvolta in un incidente stradale.

E’ stata un’occasione in cui si è avuta la possibilità di riunire cultura, integrazione e curiosità verso il fantastico mondo della lettura.

Auguriamo che nuovi incontri possano essere di esempio per valorizzare il nostro patrimonio culturale.