Katheryn Winnick a Positano, una foto conferma le anticipazioni di Positanonews di una settimana fa VIDEO

Katheryn Winnick a Positano, una foto conferma le anticipazioni di Positanonews di una settimana fa . Katheryn Winnick ha pubblicato anche una foto pubblica della sua vacanza a Positano in Costiera amalfitana . L’attrice canadese, famosa per il ruolo di Lagertha nella serie Vikings, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae su una barca dei Lucibello al largo della Costa d’ Amalfi .

La Winnick ha alle spalle una lunga carriera in televisione, avendo partecipato a serie di successo come C.S.I. Miami, C.S.I. scena del crimine, Nikita, Transporter e Person of interest. Ma è con Vikings che ha ottenuto maggiore attenzione, interpretando la guerriera Lagertha in tutte le 5 stagioni della serie.

Su Positanonews la sua presenza fu documentata con tanto di video ecco qui l’articolo