Juve Stabia-Trapani 2-0: Menti in visibilio, il sogno della Serie B continua

Le due prime della classe, Juve Stabia e Trapani, si sono affrontate nella 34esima giornata del Girone C di Serie C. Pubblico spettacolare e delle grandi occasione quello del Romeo Menti, dove le squadre fino al 20’ del secondo tempo se la sono giocata a viso aperto, concedendo ben poco. Le Vespe sbloccano il risultato grazie alla cavalcata di Elia che crossa al centro per Carlini che batte Dini, siglando il vantaggio stabiese. Il Trapani non riesce nemmeno ad organizzarsi che, dieci minuti più tardi, Paponi ruba palla a Ramos, involandosi verso l’area dove serve Canotto che sigla il 2 a 0 dribblando l’estremo difensore ospite.

TABELLINO

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani, Melara (42’ s.t. Di Roberto), Marzorati, Troest, Germoni, Caló (38’ s.t. Vicente), Mastalli, Carlini, Elia (42’ s.t. Viola), Paponi (35’ s.t. Schiavi), Canotto (35’ s.t. Torromino).

(A disp: Venditti, Ferrazzo, Vicente, El Ouazni, Castellano, Viola, Dumancic, Sinani, Lionetti); All. Fabio Caserta.

TRAPANI (4-3-3): Dini, Costa Ferreira, Taugordeau, Scognamillo, Lomolino (12’ s.t. Ramos), Toscano, Corapi (38’ s.t Joao Silva), Aloi (25’ s.t. Fedato), Nzola, Evacuo, Ferretti (12’ s.t. Tulli).

(A disp: Cavalli, Ferrara, Mulé, Mastaj, Fedato, Franco); All. Vincenzo Italiano.

ARBITRO: Daniel Amabile di Vicenza

ASSISTENTI: Alessio Berti di Prato e Nicola Mariottini di Arezzo

MARCATORI: 20’ s.t. Carlini; 30’ s.t Canotto (JS)

AMMONITI: Calò (JS); Costa Ferreira, Taugordeau, Toscano(T)

CORNER: 1-1

NOTE: 1′ rec. p.t.; 5′ rec. s.t.